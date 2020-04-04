نيابة الإسكندرية تحقق مع صيدلي متهم باحتكار نصف مليون كمامة وقفاز

باشرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التحقيقات مع صيدلي متهم باحتكار نصف مليون كمامة وقفازات، بغرض التربح منها وبيعها في السوق السوداء.

قررت نيابة سيدي جابر، التحفظ على الكمية والبالغة عددها 569,240 ألف كمامة وجوانتي وعلبه كحول، قبل إخفائها لرفع سعرها.

وجرى حجز الصيدلي على ذمة التحقيقات، بتهمة احتكار سلع طبية لرفع سعرها، مطالبة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بتخصيص صيدلي، شقتين بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، كمخزنين "غير مرخصين"، لكمية من المستلزمات الطبية بقصد رفع سعرها.

على الفور جرى مداهمة الشقتين، وألقي القبض على المتهم، وجرى العثور على 80 ألف قطعة "كمامة"، و25000 قطعة قفاز، و460 ألف قطعة مستلزمات طبية، و3500 عبوة "كحول إيثيلي"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعةـ وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

ومن جانبها، أصدرت نقابة الصيادلة في الإسكندرية، بيانا أكدت فيه على استمرار الصيادلة في أداء دورهم، نحو المجتمع رغم كل التحديات منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا.

وتابعت: "نحن الصيادلة مع المواطن في خندق واحد نتعرض للغش والنقص في المستلزمات بسبب المخازن و المكاتب التي تلاعبت في الأسعار، وطرحت مستحضرات ومطهرات غير مطابقة، نواجه مجموعة غير شريفة من سلاسل الصيدليات التي استغلت الأزمة باحتكار الكحول لعمل دعاية خاصة لأنفسهم".