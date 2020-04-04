أطباء إيطاليا: كورونا يصيب الأعصاب والقلب والمخ.. ودرجة الحرارة تضعفه

وجه الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، الشكر الرئيس للسيسي على المساعدات التي قدمها لإيطاليا، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقال عودة خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "نتواجد في غرف الإنعاش والمستسشفيات ونعمل على زيادة المتعافين وتقليل عدد المصابين، وسوف نفوز بالحرب وهناك أطباء يعالجون المصابين خارج المستشفى".

وأضاف، أن الوضع في إيطاليا بدأ يتحسن ،وأكثر من 12 ألف شخص تعافى من المرض: "ونستعمل أدوية ضد الملاريا والإيبولا والتهابات المفاصل".

وأشار، إلى أن الأدوية لها دور فعال وخاصةً في علاج المرضى: "نقسم المصابين إلى 3 أقسام، الأول مصاب بأعراض ليست صعبة، وخاصةً في الحالة الأولى، وهناك الحالة الثانية والحالة الثالثة، حيث تحتاج الأخيرة إلى أجهزة الأكسجين وغرف الإنعاش".

وأردف، أنه كلما زاد عدد المتعافين نقلل الضغط على المستشفيات، ودرجة الحرارة تضعف الفيروس ولكن لا تقتله.

وأوضح، أن في إيطاليا بعض الأعراض تختلف عن الصين مثل وجع في الرأس وضيق في التنفس وهناك أعراض أخرى في الجهاز العصبي والجهاز الهضمي: "هذه الأعراض ظهرت في فحصنا للمتوفين، أي أنه يصل إلى الأعصاب والقلب والمخ".