مدينة زويل: صممنا جهاز تنفس صناعي يستخدم قبل دخول العناية المركزة

قال الدكتور طارق السرنجاوي، مدير التكنولوجيا بمدينة زويل، إن مدينة زويل، تشارك في خدمة المجتمع، وتشارك في إيجاد حلول للأزمة الراهنة الخاصة بفيروس كورونا، "كونا فرق بحثية، وطلعنا بنماذج أولية لتصنيع أجهزة تنفس صناعي، قابلة للتصنيع بمكونات محلية، لصعوبة الاستيراد بالوقت الحالي، على أن تكون بمتناول الجميع".

وأضاف السرنجاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن أقسام الجامعة، جميعها يعمل مع بعضها البعض، ولا توجد أقسام مستقلة، "كان سهل نكون فريق عمل متكامل".

وتابع السرنجاوي: "مجموعة بحثية عملت على تركيب وتشغيل جهاز تنفس صناعي، يستخدم قبل دخول العناية المركزة".

واستكمل السرنجاوي، أن هذا الجهاز سيفيد كثيرا بالمستشفيات الميدانية، موضحا أن هذا الجهاز يعمل بالطاقة الشمسية أو ميكانيكيا، أو بالكهرباء.

وشرح السرنجاوي، أن هذا الجهاز يعمل ويستخدم بعد تعقيمه، مشيرا إلى أن تصنيع هذا الجهاز، سيتم تصنيعه من الشركات الكبيرة التي بدأت تتواصل مع المدينة.

وأوضح السرنجاوي، أن دور مدينة زويل انتهى بمجرد الإنتهاء من النموذج ومن تصميمه، مؤكدا على أن إنتاج الجهاز الواحد لن يكون مكلفا.