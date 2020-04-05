بسمة وهبة تهاجم حسين صبور: "رفعتلي الضغط.. تصريحاتك مش مبلوعة"

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن استيائها من تصريحات رجل الأعمال حسين صبور، ومطالباته بعودة الناس للعمل، وقوله: "رجَّعوا الناس للشغل فورا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس.. ولو المستشفيات مش هتستوعب.. ما نتعالجش، ومش هتبرع.. فلوسى لموظفيني.. أنا مش مسؤول عن دخل الشعب".

وقالت وهبة، خلال فيديو لها، على صفحتها الشخصية بموقع "يوتيوب": "يعني الدولة زودت البدل لأطباء مصر اللي هما الجيش الأبيض، وعملت رحلات استثنائية لعودة العالقين من الخارج، وبتعمل مسح طبي عشان تضمن إن مفيش أي حد من المصريين، يصيبهم أذى، وأنت تطلع في الفيديو تقول مش مهم 50 ألف مواطن يموت، المهم الاقتصاد يبقى شغال".

وتابعت: "أنت رفعتلي ضغطي وأنا مش موافقة على تصريحاتك.. مفيش مسؤول أو رئيس أو أي حد، ممكن يوافق على كلامك.. أنا حزينة والمصريين واخدين على خاطرهم منك، الدولة من أول موضوع كورونا وبتتحرك.. وبتنفق المبالغ وتسير الطائرات اللي رايحة واللي جاية.. وفنادق فاتحة وبدل أطباء للجيش الأبيض.. الدولة مش عاوزة مواطن واحد حياته تروح".

وواصلت :"أنت مش فارق معاك المواطن المصري إنه يموت، وكل تفكيرك فتح المصانع والشركات.. لا محدش يرضى كدا على أولاد بلده.. تصريحاتك دي مش قادرة أبلعها، طب إيش عرفك إن يكون من بين الـ50 ألف دول، أنت وأسرتك، أنا مش بتمني الأذى لحد".