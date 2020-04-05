محمد ثروت يكشف تفاصيل حفله الـ"أونلاين": حصلنا على دعم قوي من "يوتيوب"

كشف المطرب الفنان محمد ثروت، تفاصيل حفل ليلة النصف من شعبان، الذي سيقدمه "أونلاين".

وقال ثروت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هذه الفكرة ترجع لنجله أحمد وأصدقائه، وأنه اعتاد على أن يقدم حفلة ليلة النصف من شعبان بدار الأوبرا المصرية، ولم يستطيع تقديمها هذا العام، بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه نوى أن يسري عن جمهوره، ويقدم لهم الحفل أونلاين، عبر يوتيوب.

وأوضح ثروت، أن نجله وأصدقائه حصلوا على دعم قوي من يوتيوب، لافتًا إلى أن شباب المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني، سيشاركوه في الحلفة، التي يقدمها من مزرعته الخاصة، يوم 8 إبريل الساعة 8 مساء.

ووعد ثروت جمهوره، بتقديم أغاني جديدة، مشيرا إلى أن فرقته ستشارك معه، ولكنهم سيلتزموا المسافات الأمنة بين بعضهم البعض، مشددًا على أن الفنان مثل الجندي والطبيب، ويجب أن يعمل على تحفيزهم وأن يخدم المجتمع.