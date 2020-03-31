محمد ثروت يوجه رسالة لسمير غانم: السبب في تغيير تفكيري وطموحي

نشر الفنان محمد ثروت عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان سمير غانم.

وعلق "ثروت": الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك بين الصورة والصورة سنين.. الأستاذ سمير غانم عميد كوميديا الإرتجال والإكسسوار وصاحب مدرسة من أهم المدارس الكوميدية في تاريخ الفن المصري والعربي.

وتابع: هذا الرجل كان السبب الرئيسي وأنا طفل في زيارته الأولى لأول مسرحية أدخلها في حياتي مع والدي الله يرحمه، في تغير تفكيري وطموحاتي كطفل، أن أكون في المستقبل كالعادة كل الأطفال في هذه الفترة، ظابط، دكتور، مهندس، طيار، إلى ممثل، وكأنه سحرني برشاقة أدائه وخفة دمه المميزة جدا، واستكمل، اه نسيت أقول لكم أسم المسرحية ايه أو محدش سألني "فارس وبني خيبان".