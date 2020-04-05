برلماني يطلق حملة لتطهير قرى دائرته لمواجهة انتشار كورونا بالمنوفية

أطلق أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن دائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، حملة موسعة، لتطهير وتعقيم قرى الدائرة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحماية الأهالي من الوباء المستشري، في جميع دول العالم.

وبدأت الحملة من قرية مصطاي، مسقط رأس النائب، وتستمر لتشمل أكبر عدد من القرى بالدائرة.

وقال "رفعت"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الدور المجتمعي لأعضاء مجلس النواب، لابد أن يتجسد بقوة على أرض الواقع، خاصة في هذه المرحلة الحرجة والحاسمة، التي تقف فيها الدولة بقوة لمواجهة انتشار هذا الوباء.

وأضاف النائب، أن مصر ما زالت في مرحلة الأمان، في ظل القيادة الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه في الوقت المناسب، رئيس مجلس الوزراء والحكومة، ومؤسسات الدولة المعنية، باتخاذ القرارات الحاسمة، التي كان لها الدور الكبير في عدم الدخول في المرحلة الثالثة، التي تئن منها حاليا دول كبرى كثيرة في العالم، لافتا إلى أن مصر وقياداتها وجيشها وشعبها في حماية الله.

وأشار رفعت، إلى أنه يراهن على وعي الأهالي، الذين استجابوا بفعالية كبيرة لقرارات مجلس الوزراء، ما ساهم في استمرار البلاد في المرحلة الأمنة، لافتا إلى ضرورة استمرار هذا الالتزام، حتى تمر هذه المرحلة، بأمن وسلام على الوطن.

وطالب النائب مؤسسات المجتمع المدني، بالمشاركة الفعالة والسريعة مع جهود الحكومة، لتوعية المواطنين، واتخاذ كل التدابير لمواجهة انتشار هذا فيروس كورونا المستجد.

وأوضح: أن الفكرة تولدت لديه ومعه أصحاب الفكر المستنير من أبناء الدائرة، بعد أن استشعروا الخطر، بإعلان وزارة الصحة، عن وقوع إصابات في إحدى عائلات قرية شرانيس، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى في محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن خطة الحملة، بدأت أمس الأول، من قرية مصطاي.

وتستهدف تطهير وتعقيم أكبر عدد من القرى، لا سيما القريبة من قرية شرانيس، مطالبا كل رجال الأعمال، وقيادات منظمات المجتمع المدني، بالتكاتف بكل ما يمتلكونه من أدوات ووسائل مادية ومعنوية.

وأشاد النائب بدور الإعلام، وجهوده الملموسة، في توعية المواطنين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار هذا الوباء.