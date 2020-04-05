وزير الأوقاف: الدول التي تفشى فيها كورونا ربما تتعثر لعقود أو تسقط

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدول التي تقع تحت طائلة انتشار وباء فيروس كورونا، ستتعثر ربما لسنوات أو لعقود، وربما تسقط ولم تقم، حيث إن الامر لا يهدد اقتصاديات الدول، ولكن أمر حياتي وأمر وجودي، موضحًا أن دفع الهلاك عن النفس البشرية، واجبًا شرعًا.

وأضاف "جمعة"، خلال كلمه له عُرضت على شاشة "أقرأ"، أنه إذا كان دفع الهلاك، لا يتم إلا بإجراءات معينة تتخذها الدول والمؤسسات ذات الاختصاص، فإن الأخذ بهذه الإجراءات واجب شرعًا، موضحًا أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، والقتل هنا ليس القتل المباشر فقط.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المتسبب في القتل كالفاعل، حيث القتل يشمل قتل النفس مباشرة، أو المتسبب في القتل أو تسبب في الهلاك، أو عرض النفس للهلاك، فكأنما قتل الناس جميعا، "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، والحياء الحقيقي لا يكون إلا لله، ولكن المقصود هنا من حافظ على النفس، ومن تسبب في بقائها على قيد الحياة، ووفر لها من طعاما أو شربة ماء نقية أو دواء أو وقاها التعرض للمخاطر، هو من يحيي الناس جميعا.