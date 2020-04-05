بعد إرسال مساعدات طبية لإيطاليا.. "الديهي": يحكمنا رجل صادق ونبيل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا الصديقة، التي تربطنا بها علاقات وطيدة لمساعدتها في أزمة كورونا، معقبًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصديق وقت الضيق".

وأوضح أن مصر أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمواساة ومساندة دولة إيطاليا، لتقديم الدعم المعنوي والمادي، متمثل في طائرتين عسكريتين، تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية، ومواد التطهير.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن هناك نوع من التقدير والشكر من إيطاليا لمصر، "الإيطاليين مش مصدقين النبل المصري، ولكن مصر يحكمها رجل صادق نبيل، يقول ويفعل، تتطابق أقواله مع أفعاله"، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في عز الأزمة، بإرسال مساعدات طبية للصين.

وأوضح الإعلامي، أن سلوك الدولة المصرية صادق، فنحن وقفنا بجوار الصين، والآن نقف بجوار إيطاليا، معقبًا: "في هذا التوقيت الكمامة أفضل من الدولار، وهذه المساعدات تعكس نبل وشهامة هذا الشعب والرئيس"، كما أن مصر سبق أن أسلت مساعدات لقطاع غزة، في ظل أزمة كانت تعاني منها، مضيفًا: "هي دي مصر، وأنا أفخر أني مصري".