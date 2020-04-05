رحيل صلاح فايز.. صاحب الـ700 أغنية وسبب نجاح هاني شاكر وأنغام

رحلة فنية طويلة، أثرى فيها المكتبة الغنائية بمئات الأغنيات، وتعامل مع عمالقة الغناء المصري والعربي، هو الشاعر صلاح فايز، الذي رحل عند دنيانا قبل ساعات، عن عمر ناهز 86 عاما.

ولد الراحل في 13 نوفمبر 1934، واسمه بالكامل صلاح الدين فايز فؤاد، شارك منذ صغره في المظاهرات التي كانت تجوب أنحاء شبرا، كما كتب بعض الشعارات السياسية في العام 1949.

درس فايز في المدرسة الثانوية العسكرية، ثم التحق بالكلية الحربية 1951، وبعد التخرج راسل الأديب يوسف السباعي، وفي أحد خطاباته قال له: "انت يا صلاح لغتك العربية عالية، وأنا معرفش هل أنت متأثر بيا أما هذا أسلوبك، فإذا كان أسلوبك أنصحك أحد أمرين، وهما كتابة القصص القصيرة، ومجال الشعر".

استمع فايز لنصيحة السباعي، وبدأ في العام 960 كتابة الأغنيات. ذهب مع عازف الكمان أنور منسي أمام منزل الموسيقار محمد فوزي، وقال له: "أنا بكتب أغاني وعايز أسمعك بعضها"، فوافق فوزي.

قدّم 4 أغنيات لفوزي، وبعد نحو أسبوع استقر فوزي على أغنية "بعد بيتنا ببيت كمان"، وهاتفه أحد مساعدي فوزي طالبا منه المجيء لستوديو مصر لسماع اللحن على العود، وحصل على شيك بقيمة 15 جنيها من فوزي واحتفظ به فترة طويلة، ثم قدّم أغنيته الثانية للفنانة صباح وهي "بيني وبينك تار"، وحصل مقابلها على 25 جنيها.

خلال مشواره الفني قدم فايز نحو 700 أغنية، بينها "وحشتني" لسعاد محمد، و"يوم الخميس وغدارين"، وكتب أغنيات لكبار المطربين المصريين والعرب، أمثال محمد فوزي وعبدالحليم حافظ وشادية وصباح.

وكان فايز السبب الرئيسي وراء نجاح اثنين من عمالقة الغناء الحالي، وهما هاني شاكر في أغنية "كده برضه يا قمر"، ومع الفنانة أنغام حين قدمها مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان في أغنية "في الركن البعيد الهادي".

ومن أشهر الملحنين الذين تعامل معهم فايز، محمد فوزي، بليغ حمدي، حلمي بكر، خالد الأمير، سيد مكاوي، محمد الموجي، محمد سلطان، علي إسماعيل، عمار الشريعي، محمد علي سليمان، جمال سلامة، محمود الشريف، منير مراد، عبدالعظيم محمد، رياض السنباطي، محمد ضياء الدين، صلاح الشرنوبي، محرم فؤاد، إبراهيم رأفت، محمد الشيخ، مختار السيد، خليل مصطف، فاروق الشرنوبي، فاروق سلامة، حسن أبوالسعود، طه العجيل، حسين فوزي، سمير حبيب، منير الوسيمي، حسن نشأت، حجاج عبدالرحمن، رياض الهمشري، وليد سعد، حسن دنيا، وغيرهم.