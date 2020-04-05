الصحة: لدينا أماكن لمرضى كورونا في المستشفيات حتى اللحظة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ اللجنة تتابع يوميا حالة المستشفيات التي تستقبل مصابي كورونا، واجميع المستشفيات بها أماكن ولا نعاني مشكلة على الإطلاق حتى اللحظة، موضحا أنّ نسب الشفاء جيدة، خاصة في التحويل من إيجابي لسلبي، والأعداد التي تخرج باستمرار من المستشفيات بعد العلاج جيدة جدا، ونرجو استمرار الالتزام بالإجراءات كي لا تزيد الأرقام ويخرج الوضع عن السيطرة.

وأضاف حسني، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ الحالات البسيطة من مرضى كورونا، لا يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي، وتؤكد الأشعات عدم وجود التهاب رئوي، وأنّ كرات الدم البيضاء لم تصل إلى مرحلة شديدة النقصان، ولا توجد أمراض مزمنة.

وتابع أنّ الحالات الخطيرة هي التي يصل فيها الفيروس للجهاز التنفسي، ما يستلزم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح أنّ فيروس كورونا شديد الانتشار، لكن نسبة الوفيات لا تتعدى 5% على مستوي العالم، كما أنّ 80% من المصابين يتم شفاءهم دون تدخل طبي، والخطورة أنّهم قد ينقلون المرض للآخرين دون وعي، خاصة أنّ هذه الفئة لا تعلم أنّها أُصيبت إلا بعد إجراء التحاليل، لهذا فالبقاء في المنزل لصالح الجميع.

ولفت إلى أنّ حالات نادرة يعود فيها الفيروس للمريض مرة أخرى، موضحا أنّ الأبحاث الطبية ما زالت كثيرة في هذة الجزئية، إذ إنّ المرض مستجد وما زال يخضع للعديد من الابحاث الطبية على مستوى العالم.