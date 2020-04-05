"لايف الخير".. مبادرة جديدة لأطباء الأطفال للتواصل مع المرضى مجانا

دشن عدد من أطباء الأطفال وحديثي الولادة مبادرة جديدة للكشف على الأطفال، عبر التواصل مع الحالات وأسرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للحد من الاختلاط ورفع درجة الالتزام بالإجراءات المحددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، وأحد الأطباء المشاركين في المبادرة، لـ"الوطن"، قررنا إطلاق مبادرة "لايف الخير"، والتي تنطلق اليوم الأحد، بهدف تقليل الحاجة للخروج من المنازل، ومنع انتشار الفيروس، متابعًا، "سنصل للناس كلها، ونفيدهم وهم في بيوتهم يوميًا ومجانًا، و كل يوم طبيب منا سيتحدث، و كلنا هننشر اللايف على صفحتنا من أجل إفادة الجميع".

واستطرد "الدسوقي"، قائلًا، "الأسئلة ستُتاح أثناء اللايف وسيتم الإجابة عليها عبر صفحتنا على فيسبوك، وأرقام الواتس الخاصة بنا، وحال وجود حالة بحاجة للفحص السريري سأقول لها توجهي للطبيب القريب منك للكشف مجانًا حال عدم المقدرة"، مشيرًا إلى مشاركة أطباء الأطفال في تلك المبادرة من كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف، معظم الناس حاليًا تمتلك هواتف محمولة وتتواصل تكنولوجيًا بشكل جيد، ما يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المبادرة.