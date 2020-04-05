سكوت درينان نائبا لرئيس قسم الحركة الجوية بـ"هيونداي"

أعلنت مجموعة "هيونداي موتور"، تعيين سكوت درينان نائباً لرئيس قسم الحركة الجوية، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

في هذا الدور، سيقود درينان البحث والتطوير في الجامعة العربية المتحدة.

وقبل انضمامه إلى "هيونداي" قضى درينان أكثر من 25 عامًا مع شركة "Bell Textron" وهي شركة أمريكية متخصصة في المروحيات.

كما شغل مؤخرًا منصب نائب رئيس الابتكار في Bell Textron، وستكون خبرته وقيادته محركًا حاسمًا في تأسيس المجموعة كرائدة في التنقل الحضري المستقبلي.

وقال "درينان": "يشرفني أن أسهم في رؤية هيونداي للتنقل في المستقبل". "منذ طفولتي، حلمت بالعمل مع زملائي المهندسين والمصممين لتطوير روائع تكنولوجية، لقد أعطاني EVP Shin ومجموعة Hyundai Motor Group الفرصة والمسؤولية الكبيرة للقيام بذلك".