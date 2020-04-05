الرحمة فوق الحظر.. ولادة قيصرية لـ"معزة" بعد منتصف الليل ببنها

"تحت شعار الرحمة فوق الحظر"، أجرى الدكتور عبدالحليم القصبي أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها ومدير مركز جراحات الحيوانات الأليفة ببنها، عملية ولادة قيصرية لـ"معزة" بعد منتصف الليل، بعد تعثر في ولادتها، حيث كانت تبلغ من العمر 24 شهرًا، فقام بنقلها من مكان تواجدها بسبب عدم تمكن صاحبها من الخروج بها للمركز في وقت الحظر.

وقال الحاج "رياض" من قرية مجول بمركز بنها وصاحب العنزة، إنه بعد انتها موعد حملها الذى لا يتخطى 5 أشهر، وعند ولادتها، خرج رأس أحد الأجنة فقط دون باقى الجنين من الجسم، ما دفعه للاستغاثة بالدكتور "القصبي" الذي ساعده في نقلها فى منتصف الليل إلى مركز الحيوانات الأليفة ببنها وقت حظر التجوال، مشيدًا بتعاون الأكمنة التي قابلته في الطريق، والتي لم تتوان في تسهيل تنقله بسبب الظرف الطارئ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالحليم القصبي، أنه تم تجهيز غرفة العمليات، وتعقيم الأجهزة، وفحص الحالة، وقياس نبض الأجنة، وتم تخدير العنزة للتدخل الجراحي، وإجراء عملية ولادة قيصرية استغرقت 60 دقيقة، عبر فتح عضلات البطن والرحم، وتمكن من إخراج ماعزين ذكر وأنثى بصحة جيدة، وجرى إنقاذها وجنينيها من الموت.

وأشار إلى أن شعار المركز هو الرحمة، و حتى لو انتهت ساعات العمل الرسمية، مؤكدًا أن العملية القيصيرية للماعز تمت بنجاح، وأن صحتها والماعزين المولودين بخير.