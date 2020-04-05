القصة الكاملة لنجاح أول عملية ولادة قيصرية لمريضة كورونا بالغردقة

نجح جنود الجيش الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة كانت حاملة لفيروس كورونا وذلك بمستشفى الغردقة العام تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

أثبت أطباء مصر أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا عندما قرر الدكتور رضا النجار استشاري أمراض النساء والتوليد، القيام بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى مرضى فيروس كورونا بمستشفى الغردقة العام وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة وتحت رعاية الأجهزة الرقابية.

وقال الدكتور رضا النجار استشاري أمراض النساء والتوليد، في تصريح لـ"الوطن"، إنه لم يتردد للحظة واحدة في القيام بواجبه المهني، وذلك بالتنسيق الكامل مع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والذي يرجع إليه الفضل في نجاح العملية وإتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية في اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية.

وأضاف "النجار": "الحمد لله الحالة بصحة جيدة والجنين في حالة مستقرة"، مشيرا إلى أنه لم يتردد ولو للحظة في اتخاذ قرار إجراء عملية ولادة لمريضة كورونا، قائلاً أنا قمت بواجبي المهني والإنساني وساعدني على اتخاذ القرار الطاقم الطبي المصاحب لي، كاشفا أن الخوف من عودة الفيروس مرة أخرى للسيدة رغم شفائها ولكن ذلك لم يحدث بفضل الله.

وأوضح "النجار" أن الأم كانت حاملة لفيروس كورونا وذلك قبل إجرائها العملية نتيجة مخالطة أسرتها والتي أصيب بعض أفرادها وتم حجزهم في مستشفى العزل بإسنا.

مؤكدا أنه اكتشفت مرضها عندما اشتكت له من بعض الأعراض فطلب منها عمل تحاليل كورونا وجاءت النتائج إيجابية وتم عزلها بالمستشفى وقضت أيام حاملة للمرض قبل ذهابها للمستشفى وأخذت العلاج، وخرجت من المستشفى وأجرينا اختبار لعينة أخرى وظهرت النتيجة سلبية وأجرينا العملية تحت إشراف طبي بالتنسيق مع الدكتور تامر مرعي، وتابع "أشكر الطاقم الطبي الذي وافق كله على إجراء العملية بدون تردد وشجعني على إتمام العملية".

وأكد "النجار" أن الأم تعافت وبدأت تتعامل والطفل بدأ يرضع صناعي وفضلنا عدم الرضاعة الطبيعية والابتعاد عن الأم لفترة حتى إتمام شفائها وأجرينا تحاليل كورونا للطفل وفي انتظار النتائج.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأم كانت حاملة لفيروس كورونا وتم التنسيق مع الجهات المختصة ونقلها لمستشفى العزل بإسنا وكان من المقرر أن يتم إجراء عملية ولادة لها بالمستشفى ولكن اكتمل شفاءها قبل ميعاد ولادتها وغادرت مستشفى العزل وتم عمل تحاليل لها أكثر من مرة وجاءت سلبية وتم التنسيق مع الطاقم الطبي بقيادة الدكتور رضا النجار وفريق العمل المصاحب له وتم إجراء عملية الولادة بمستشفى الغردقة العام.

وأجرت صحة البحر الأحمر اليوم الأحد، تحاليل كورونا للرضيع وذلك عقب ولادته بعدة ساعات بمدينة الغردقة وطالبت منظمة الصحة العالمية بعمل تحاليل كورونا ومعرفة نتائج التحاليل.

وأفاد الدكتور رضا النجار، إنه تم إجراء تحليل كورونا للمولود كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابته بالفيروس مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية في انتظار نتائج التحاليل كأصغر رضيع في العالم يتم طلب تحاليل كورونا له.