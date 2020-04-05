"الشريف" يكرم الطاقم الطبي والإداري لمستشفى العزل الصحي بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، طاقم أطباء وتمريض وعمال مستشفى العجمي العام النموذجي غرب الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلى مستشفى حجر صحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتكريمهم وتوجيه تحية تقدير وإعزاز لجهودهم المبذولة خلال الأسابيع الماضية في التصدي للفيروس .

ووجه المحافظ الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى، قائلا: " لو نستطيع تقبيل رؤوسكم وأيديكم لفعلناها، فأنتم بالفعل كما أطلق عليكم " جيش مصر الأبيض، الذي تصدى للدفاع عن الوطن في حربه على الوباء كجنود حرب أكتوبر في حربهم على الأعداء، فأنتم جيش بالفعل، أثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن، ومصر تفخر بكم جميعا والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرة لكم " .

وأضاف:"لقد واجهتم بكل شجاعة مرضا متفشيا في أنحاء العالم لم تستطع كبار دول العالم مواجهته "، وتابع أنه يجب على المصريين جميعا الاقتداء بهم واتباع التعليمات اللازمة للتصدي لهذا الفيروس، وأوضح أن هذه الأزمة من الممكن أن تقضي تماما على الدول لذا لابد من التصدي لها، وبقوة وحزم مع المخالفين .

وأكد محافظ الإسكندرية على دعم المحافظة وتقديم التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء، وقال :" كافة كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم، والجميع مسخر لخدمتهم مثلما بذلوا أرواحهم وجهودهم لخدمة مصابي مصر بهذا الفيروس"، وسلم المحافظ شهادات تقدير لجميع أعضاء الطاقم.