"أونروا" تبدأ بإيصال الأدوية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن

بدأت الكوادر الطبية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد، بتوزيع وتوصيل الأدوية اللازمة للاجئين المحتاجين في الأردن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت أونروا في بيان صحفي: "الجولة الأولى من التوزيع التي ستستغرق أسبوعين تقريبا، تستهدف مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم الذين يعتمدون على الأنسولين، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل المصابات بداء السكري الذي كان من المقرر أن يحصلوا على علاجاتهم بين 21 و31 مارس الماضي".

وأشارت أونروا، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وحرصا على إيصال الأدوية لمحتاجيها في الوقت المحدد خصوصا في ظل الظروف الراهنة وفرض حظر التجول في الأردن.

وتابعت الوكالة الأممية قائلة، أنه خلال الأيام الستة الماضية تلقت 11 ألفا و394 أسرة أدوية الأمراض غير المعدية الخاصة بهم، مؤكدة مواصلتها توزيع الأدوية لباقي المخيمات.

وأوضحت أنها تتناقش مع الحكومة الأردنية حول أفضل وقت لإعادة فتح المراكز الصحية وإعادة البدء في تقديم الخدمات الصحية الحيوية في 25 مركزا صحيا، مشددة على ضرورة التزام اللاجئين بالبقاء في منازلهم واحترام التباعد الاجتماعي لحماية صحتهم وصحة أسرهم وكذلك مجتمعهم.