ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن إلى 345 حالة

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم، تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، إن عدد الإصابات بـكورونا المستجد"، ارتفعت في البلاد إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة.

وزير الصحة الأردني: تسجيل 36 حالة شفاء جديدة من الوباء

وأضاف جابر أنه تم تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، بينها 29 من مستشفى الملك المؤسس، و7 حالات من مستشفى الأمير حمزة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.

وأشار وزير الصحة الأردني، إلى أن الحكومة ستبدأ بفحوصات عشوائية بمحافظات الجنوب لغايات التقصي العام.

من جانبه، ذكر وزير الإعلام، أمجد العضايلة، أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، دعا إلى إيجاد حلول إبداعية للخروج من الأزمة.

وأضاف العضايلة، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عمل دوام المؤسسات الرسمية والخاصة من غير المستثناة سابقا ولا يزال الأمر على طاولة البحث، بما في ذلك الجامعات والمدارس.

وأشار وزير الإعلام، إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت 216 قرارا وإجراء منذ بداية الأزمة، موضحا: "سلامة المواطنين خط أحمر ولن نتسرع في اتخاذ أي قرارات".

وتابع الوزير الأردني قائلا، إن قرار إغلاق معابر المملكة البرية والجوية والبحرية مستمر حتى إشعار آخر.