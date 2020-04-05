عزل جزئي لقرى ومدن في بعض المحافظات واستمرار مبادرات مواجهة الفيروس المستجد

قرارات بعزل مناطق، ومبادرات عديدة شهدتها بعض المحافظات اليوم، ضمن خطط مواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع تشديد الإجراءات الوقائية فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وشن حملات من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية على مدن لضمان التزام الجميع بقرارات مجلس الوزراء وعلى رأسها حظر التجول.

فى المنوفية أعلنت المحافظة عزلاً جزئياً بمدينة سرس الليان إثر إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد، بعد نقل المصابين إلى مستشفى العزل، وأكدت مصادر مسئولة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، متابعة جميع المناطق التى اختلط بأصحابها المصابون، موضحة أنه تم غلق مخبزين فى الشارعين المجاورين لمنزل الحالات المصابة، بالإضافة إلى عمل عزل صحى فى المنطقة التى ظهرت فيها الحالات بمنطقة الناحية الشرقية بسرس الليان عن طريق إغلاق عدد من الشوارع.

عزل منطقتين فى بنى سويف بعد ظهور حالات إيجابية

وفى بنى سويف، عزلت مديرية الأمن بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية فى المحافظة، منطقتين بقرية «بنى عفان»، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية ووجدت قوات الشرطة بكثافة داخل القرية، ووفرت مديرية التضامن الاجتماعى السلع الغذائية للأهالى، وأشار مصدر بالمحافظة إلى أن عزل المنطقتين جاء عقب اكتشاف إيجابية أكثر من 10 حالات داخل القرية، فيما قاد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة صحة ببنى سويف، فرقاً من ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة والطب الوقائى بالمديرية، من أجل تطهير وتعقيم كافة المنشآت الحكومية والمنازل والشوارع ودور العبادة لمنع انتشار الفيروس، داخل القرية بحضور مدير إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة.

وأشار مصدر داخل مديرية الصحة ببنى سويف إلى أن المديرية شنت عدة حملات لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وعدد من القرى تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، وأسفرت الحملات اليومية، عن تطهير 9 قرى بمركز بنى سويف، قامت خلالها فرق الحملة بتطهير 83 منشأة صحية و82 منشأة حكومية، بالإضافة إلى مصنع سامسونج للإلكترونيات بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية، عقب ظهور عدد من الحالات المصابة بين العاملين.

إصابة أول محامٍ بالفيروس فى دمياط

وفى دمياط، وجه إسلام النجيرى، محام أصيب بالفيروس، رسالة إلى المواطنين بالتزام منازلهم وارتداء الكمامات والقفازات، مشيراً إلى أنه جرى تحويله لمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد فى الدقهلية لتلقى الرعاية الصحية، ووجه رسالة لزوجته وطفلته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وطالبها بالصفح عنه والدعاء له بالشفاء العاجل، ووجه الشكر لكل قيادات مديرية الصحة على الاهتمام الذى لاقاه منذ لحظة إصابته بالفيروس.

ونفت مديرية الصحة بشمال سيناء إصابة حالة محتجزة بأحد المستشفيات بالفيروس، وأكدت فى بيان لها أن الأطباء سحبوا عينة من الحالة وأثبتت التحليلات سلبيتها، وأضافت المديرية أن النتيجة تضع حداً للشائعات التى يروجها البعض مؤكدين خلو المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا، ودعا الدكتور طارق شوكة، مدير الصحة بالمحافظة المواطنين إلى عدم تداول الأخبار غير الصحيحة.

سلبية تحاليل أهالى عزبة "أبوربيع" بالإسماعيلية

وفى الإسماعيلية، أعلن المحافظ، اللواء شريف بشارة، أن جميع الحالات التى جرى فحصها بعزبة أبوربيع المعزولة بقرية المنايف أثبتت التحاليل سلبيتها، وأشار المحافظ إلى أن عدد المقيمين فى العزبة 149 شخصاً معظمهم أقارب يقيمون فى 11 منزلاً متجاوراً تم عزلهم جميعاً وتقوم أطقم طبية من الطب الوقائى بوزارة الصحة بإجراء عمليات الفحص للجميع وهم موجودون داخل المنطقة لليوم الثالث دون الخروج منها، وأكد مواصلة إمداد المنطقة بكافة الاحتياجات الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين ومواصلة أعمال التعقيم والتطهير بشكل يومى مع استمرار غلق منافذ المنطقة وعدم السماح للمواطنين بالخروج من القرية، وأوضح المحافظ أن الشاب وزوجته المصابين بفيروس كورونا تم وضعهما تحت العلاج بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحى بعد ثبوت إيجابية العينات، وأن الشاب كان فى زيارة لوالده بمحافظة القليوبية وتم التواصل مع المحافظة ويجرى حالياً فحص كل المخالطين للحالة هناك.

وقررت شركة القناة لتوزيع الكهرباء منح العمالة اليومية إجازة أسبوعين مدفوعة الأجر ومواصلة الإجراءات الوقائية للعاملين للوقاية من كورونا، كما قرر رئيس الشركة منح العاملين بالشركة الذين يقيمون فى محافظات غير التى يعملون بها إجازة لمدة أسبوعين وتعقيم كافة منشآت الشركة بصفة يومية، فيما طالبت الغرفة التجارية بالإسماعيلية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة وعدم التزاحم على المحلات خلال الشراء.

وأعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة عن استقبال موسم حصاد القمح بالمحافظة هذا العام، بإجراءات استثنائية وجادة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن المحصول هذا العام يبشر بالخير بالرغم من الظروف الجوية التى تعرضت لها البلاد خلال شهر مارس.

وفى بورسعيد، أعلن المحافظ، اللواء عادل الغضبان، الانتهاء من تجهيز مستشفى المبرة بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الطبية بشكل كامل لأبناء المحافظة وتوفير الكوادر الطبية وكذلك كافة مستلزمات الوقاية الشخصية حرصاً على سلامة العاملين والمترددين.

وفى القليوبية، أطلقت مجموعات المخيم الكشفية والإرشادية بمركز شباب بيجام مسابقة جديدة بعنوان camp online كأول مسابقة كشفية على الإنترنت لصقل مهارات الفرق الكشفية وتشجيع التنافس فيما بينهم فى إطار خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال ناصر شبانة قائد الفريق إن المسابقة جاءت فى إطار خطة المجموعات الكشفية بالمركز لمواجهة فيروس كورونا التى تضمنت تعقيم وتطهير منطقة بيجام والمناطق المحيطة بها وتوزيع وتعليق اللافتات الإرشادية للتوعية بالأعراض وطرق الوقاية من المرض».

نجاح أول عملية ولادة قيصرية لناجية من "كورونا"

وفى البحر الأحمر، نجحت أول عملية ولادة قيصرية لسيدة كانت حاملة لفيروس كورونا بمستشفى الغردقة العام، تحت إشراف الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، وقال الأطباء إن الأم كانت حاملة لفيروس كورونا قبل إجرائها العملية نتيجة مخالطة أسرتها التى أصيب بعض أفرادها وتم حجزهم فى مستشفى العزل بإسنا، وأشاروا إلى أن الأم خرجت من المستشفى وأثبتت التحاليل شفاءها من الفيروس، مؤكدين أن الأم تعافت وبدأت تتعامل، والطفل بدأ يرضع صناعياً، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا للطفل وفى انتظار النتائج، فيما استقبل مطار مرسى علم الدولى، ثانى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، على متنها ٣٢٣ راكباً من المصريين العالقين فى أمريكا، بينهم 49 طالباً مصرياً، وخضع الركاب وطاقم الطائرة للفحص الطبى لنقلهم للحجر الصحى داخل أحد فنادق المدينة المقرر له 14 يوماً.

وقال الدكتور سامح شكرى، مدير الشئون العلاجية بمديرية الصحة بالسويس، إنه تم سحب عينات من 100 مواطن بمحافظة السويس خلال الـ20 يوماً الماضية للاشتباه بفيروس كورونا وجميع هذه الحالات نتائجها سلبية، وأكد أن محافظة السويس لم تسجل حالة واحدة إيجابية لفيروس كورونا، وأن جميع الحالات التى يتم الاشتباه بها يتم التعامل معها من خلال فريق طبى ويتم عزل الحالات المشتبه بها.