بسبب كورونا.. أستون مارتن ينخفض سهمها بنسبة 60%

يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا كبيرا بسبب انتشار فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، الأمر الذي تسبب في غلق العديد من المصانع وتوقف الإنتاج بها.

وأغلقت أشهر مصانع السيارات، من ضمنها هيونداي ومرسيدس وبنتلي وكيا وغيرها، خوفاً من تفشي الوباء بين موظفيها.

الآن تلحق بها شركة أستون مارتن، وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية - وفقًا لـ Automobile News Europe - إن أستون مارتن لديها سيولة مالية 658 مليون دولار ولكن رأس المال قد يكون غير كافٍ بسبب عدم اليقين الناتج عن فيروس كورونا.

وقالت أستون مارتن إن المشكلات التي نجمت عن الأزمة المستمرة جعلت سببت كثيرا من الخسائر للشركة، كما تراجعت أسهمها بنسبة 9.3% أيضًا، كما انخفض سعر سهم أستون مارتن بنسبة 60% هذا العام وحده.