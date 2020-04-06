أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات، اليوم الاثنين 6 أبريل الجاري كالتالي:

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا.

البطاطا

وصل سعر كيلوجرام البطاطا من 3 إلى 4 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيهًا.

الفول الأخضر الحراتي

وصل سعر كيلوجرام الفول الحراتي إلى 4 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3.5 جنيه، والبصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ15 جنيهًا.

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ13 جنيهًا.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 2 إلى 5 جنيهات.