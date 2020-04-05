جامعة القاهرة تكشف نتيجة تحاليل مرضى معهد الأورام لفيروس كورونا

كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، تفاصيل مجابهة فيروس كورونا في المعهد القومي للأورام.

وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، إنه جرى تنفيذ ما أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، من كشف وتحليل لكافة المتواجدين في المعهد القومي للأورام.

وأوضح علم الدين أنه جرى إجراء الفحص لمرضى المعهد وعددهم 60 مريضا، وأن نتائجهم جميعها سلبية وأنهم يتلقوا العلاج الآن وفق الإجراءات المقررة.

وأشار إلى أن طاقم معهد الأورام يحتوي على 600 ممرض و750 طبيبا و2000 عامل وإداري، مشددا على أنه سيجرى توقيع الكشف عليهم وإجراء تحاليل فيروس كورونا لهم، مؤكدا أنه سيجرى الإعلان عن النتيجة خلال أيام مشددا على أهمية الشفافية في إعلان النتائج.

وأكد علم الدين على ان جامعة القاهرة تجهيز سيناريوهات للتعامل في حالة الاحتياج لمستشفيات وأماكن عزل وأنها تتبع إجراءات مجابهة الفيروس مثل تقليل لقوة العمل والتعامل مع الحاضنات.