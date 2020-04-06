رئيس مطار مرسى علم: استقبال المصريين العائدين من واشنطن بالورود

قال اللواء طيار هاني عقاب رئيس شركة مطار مرسى علم الدولي، إنه بمجرد صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين العالقين في الخارج وتم تجهيز جميع المطارات المصرية لاستقبالهم وبتعليمات من وزير الطيران تم الاستعداد الكامل لاستقبالهم، مع وجود إجراءات تتم لاستقبالهم، لافتاً إلى أن مطار مرسى علم صدر له تعليمات بإعداد وعمل التسهيلات الكاملة لإستقبال المصريين ونظراً لأن الوضع الحالي وعدم وجود حركة للطيران بسبب فيروس كورونا ولكن تم عمل تجهيزات كاملة للاستقبال ومنهم مسؤولو وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزير السياحة وتوزيع هدايا على المصريين العائدين، بالإضافة لمقابلتهم لهم والتي اتضحت في رد فعل الركاب.

وأضاف عقاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه كان تنسيق كبير مع محافظة البحر الأحمر لاستقبال المصريين، وأنه توجد شركة متخصصة في التعقيم ليتم كل شيء كما ينبغي، بالإضافة لتوجيهات وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ومدير الحجر الصحي الذين كثفوا الحملة الموجودة لاستقبالهم.

وتابع أنه تم اتخاذ ترتيبات كثيرة من خلال عمل خطوط سير للركاب لا يوجد بها أي تزاحم، بالإضافة للورود والمشروبات والمأكولات والمياه بدون أي مقابل، مشيراً إلى أن الحجر الصحي قام بمجهود جبار في التعامل مع المصريين العائدين من الخارج.

وأوضح أن وزارة الداخلية، ومصلحة أمن الموانئ، الجوازات، الجمارك، الأمن الوطني، الخدمات الأرضية، وأطقم الحجر الصحي "سهروا طوال الليل ومنموش علشان راحة المواطن المصري العائد لبلده حتى لا يوجد أي مشاكل في العودة ويدخل بلده بطريقة مريحة".