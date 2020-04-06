فايز: تم نقل من يحمل الباسبور المصري فقط على الطائرة من واشنطن

قال رامي فايز مالك فندق بمرسى علم، إن بعد وصول الطائرة الثانية اليوم ونقل المصريين بكل حفاوة ونقلهم بأتوبيسات كل أتوبيس 50 راكبا فقط تم توفيرهم من قبل غرفة الفنادق، ووصل العدد كامل إلى الفندق حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بعد الوصول وفحص أوراقهم في الريسيبشن وأخذ الكارت للذهاب كل منهم إلى غرفته.

وأضاف فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه قبل إقلاع الطائرة من واشنطن الذي كان يحمل جواز سفر أمريكي وهو مصري وليس معه باسبور مصري منع من الصعود على الطائرة وكان يوجد حوالي 44 شخص عادوا مرة أخري من مطار واشنطن.

وتابع، أن هناك أسر تفرقت: "اللي ممعهوش باسبور مصري قعد واللي معاه هو اللي جه مصر، كل الناس عرفت قيمة الجنسية بتاعتها اللي بدأ يبقي ليها تمن برة قبل جوة".