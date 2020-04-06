محمد ثروت عن إحياء حفل إنشاد بليلة النصف من شعبان: شرف واعتزاز

علق الفنان محمد ثروت، على حفل "المناجاة" الذي سيعقد في النصف من شعبان عبر يوتيوب في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال ثروت في مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامي لميس الحديدي المذاع على فضائية "العربية الحدث"، إنه يعتز بإحياء هذه الليالي لرفع الروح المعنوية للناس في هذه الأوضاع، مشيرا إلى أنه عندما طرحت عليه الفكرة رحب بها على الفور لأنه اعتاد على إحيائها كل عام ويحرص على أن تتسبب الأوضاع الراهنة في تعطيل إحياء هذه الليلة المباركة.

وأضاف: "الحفل سيعقد في حديقة خاصة في منزلي، وهو عبارة عن مزرعة كبيرة وسوف نحرص على المسافات الملائمة بين المنشدين والفرقة الموسيقية".

وتابع ثروت: "حرصت وتشجعت على إحياء هذه الليلة المباركة في ضوء تعرض العالم كله في حدث عالمي، كل شوارع عواصم العالم خاوية على عروشها وتوقفت دور العبادة في كل العالم سواء مسلمة أو مسيحية أو يهودية أو حتى الهندوسية والبوذية، ومش قلقان من فكرة إحياء الحفلة أونلاين رغم أنني من جيل كلاسيكي لأني شايف جمهوري وناسي في كل مكان والناس الي بتحبني موجودة".