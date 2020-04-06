عمرو خليل يتصل بالخط الساخن لكورونا على الهواء والموظف يسأله عن حالته

أجرى الإعلامي عمرو خليل تجربة اتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 15335 وذلك خلال حلقة الأحد من برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" وذلك عبر هاتفه الشخصي وذلك بحضور المهندس أيثم صلاح مستشار وزيرة الصحة في مداخلة على الهواء.

واتصل خليل بالفعل وسمع الرسالة المسجلة والتي تحتوي على معلومات توعوية عن فيروس كورونا وضغط على الرقم المخصص للتحدث مع خدمة العملاء.

وبالفعل رد أحد موظفي خدمة العملاء على خليل وسأله عن بعض الأسئلة الخاصة بحالته الصحية وأنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وكحة بسيطة وأخبره موظف خدمة العملاء أنه ليس طبيبًا واستفسر منه عن بعض المعلومات.

وأخبر خليل موظف خدمة العملاء أنه يجري مداخلة في برنامجه وقدم له الشكر على مجهوده.