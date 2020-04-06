وزير التعليم: السيسي وراء نجاح المنظومة الجديدة.. آمن بالفكرة منذ 2014

أرجع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في النهوض بمنظومة التعليمية وإنشاء المحتوى الرقمي الضخم، "الرئيس السيسي آمن بالفكرة في أواخر عام 2014، فده حصاد 6 سنوات من العمل".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن خلال هذه السنوات تم بناء محتوى رقمي ضخم وبناء كوادر في الوزارة، وعمل مركز امتحانات عالمي، واستحداث قطاع تطوير تكنولوجي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا القطاع وراء كمية من التطبيقات التي تمت في هذه الفترة لم نكن نتوقع أن تحدث، موضحًا أن طلاب الصف الأول الثانوي المسجلين 589 ألف طالب وأنهم كان لديهم امتحان تجريبي أمس الأحد من المنزل عبر التابلت، لافتًا إلى أن 578 ألف طالب أدوا الامتحانات بنسبة تصل لـ98% رغم الحظر.