اقتصادي: أردوغان يعتمد في اقتصاده على السبل غير المشروعة

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتمد بشكل كبير في اقتصاده على السبل غير المشروعة بداية من سرقة نفط سوريا والعراق، مع استخدامه الدائم لأزمة اللاجئين السوريين على أراضيها والتي زاد تعدادهم لـ2 مليون لآجئ.

وأضاف "العمدة" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العالم بأسره كان مقدما على أزمات اقتصادية، بينما جاءت أزمة فيروس كورونا كمسرع لتلك الأزمة: "كل دولة كان اقتصادها هش وبتحاول تداري أو تجمل، الأزمة الحالية أظهرتها وعرتها"، موضحا أن أردوغان يقوم بنهب الدول العربية من خلال شراءه للبترول الخاص بسوريا عن طريق تنظيم داعش: "وجه سيطرته نحو ليبيا لما انتهى دوره في سوريا".

وأكد أن تركيا قد دخلت عام 2020 وهي تعاني من أزمات اقتصادية سابقة ما أدى إلى زيادة العجر التجاري بشكل كبير واقتصاد هش وانحسار قطاع العقارات، بخلاف وجود أزمة في الليرة التركية: "الدولار يساوي 7 ليرة، وقد خسرت 20% من قيمتها مع بداية العام".