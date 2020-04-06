الجمال يشكل فريق ترصد لمتابعة المخالطين لمصابي كورونا داخل جامعة أسيوط

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تشكيل فريق ترصد داخل الجامعة يوكل إليه مهمة تتبع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الجامعة، بالتعاون مع مديرية الصحة والتعامل الجاد والعاجل مع أي حالة يثبت إصابتها.

وأضافت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الفريق يضم الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وقيادات العمل الطبي بكلية الطب ومستشفيات أسيوط الجامعية ومكافحة العدوى ورؤساء أقسام الصحة العامة، والأمراض العصبية والنفسية، وأمراض الصدر ورؤساء وحدتي الترصد وطب الأسرة إلى جانب أساتذة من أقسام الصحة العامة والميكروبيولجي والمناعة.

وأوضحت الدكتورة أميمة الجبالي مدير وحدة الترصد بمستشفيات أسيوط الجامعية، أن الوحدة تعمل بموجب بروتوكول تعاون مع إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة منذ 2014، وذلك من أجل ترصد أكثر من 20 نوع مرض وبائي تشمل أمراض الفيروسات والميكروبات بمختلف أنواعها داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، وهو الجهد الجاري توجيهه حاليا وبكثافة من أجل اكتشاف أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" من بين المخالطين الملاصقين للحالات المكتشفة بالفعل ومتابعة ظهور أي أعراض مرضية عليهم خلال فترة 14 يوما.