ضبط 7 أطنان كحول إيثيلي و4200 لتر كلور مجهول المصدر في القاهرة

ضبطت مديرية التموين في القاهرة بالتعاون مع مباحث التموين، مصنعا لمستحضرات التجميل في المنطقة الصناعية الأولى بحي 15 مايو، لحيازته 7 أطنان كحول إيثيلي مجهول المصدر.

كما ضبطت المباحث، مؤسسة لتجارة وتوريد المنظفات بحي البساتين لحيازتها 4200 لتر كلور مجهول المصدر بغرض البيع، وضبط شركة لتوزيع المطهرات بحي البساتين لحيازتها 4080 زجاجة ديتول، و15120 قطعة صابون ديتول مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنّت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، عدة حملات بأحياء القاهرة المختلفة، أسفرت عن ضبط 14 طن لحوم مجهولة المصدر، و7 أطنان دقيق مجهول المصدر، و10 أطنان ذرة مجروشة غير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها.

كما جرى ضبط 625 كجم دجاج منتهية الصلاحية، و3744 علبة تونة مجهولة المصدر، و19 طن أرز غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وضبطت المديرية مركزا لتعبئة السكر التمويني بحلوان، لتعبئته سكر تمويني منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على 20 طن سكر.

من جانبه، شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربح بغير وجه حق، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

ووجّه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الأحياء والجهات المعنية، لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة في أسعارها دون مبرر.