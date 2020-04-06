بينها التغذية السليمة.. نصائح لحماية الأطفال وكبار السن من كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، وظهور العديد من التقارير التي تحذر من زيادة معدل الخطورة بين كبار السن والأطفال، يزيد قلق الكثيرين على آبائهم وأطفالهم.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح التي جاءت في دليل الوقاية العام من فيروس كورونا المستجد المترجم من دليل الوقاية من تحرير هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع للجنة الصحة الوطنية الصينية، من مؤسسة بيت الحكمة الثقافية.

وقاية كبار السن والأطفال من فيروس كورونا

الجميع معرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن تزداد احتمالية الإصابة لكبار السن والأطفال؛ لذلك يلزم على هذه الفئات أن تحافظ على أساليب الوقاية، وهي كما يلي:

غسيل اليدين جيدا.

ارتداء الكمامة عند الخروج.

التغذية السليمة.

ممارسة الرياضة.

نظافة مكان المعيشة.

التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

نصائح لتقوية المناعة لمقاومة فيروس كورونا

احرص على تغطية فمك وأنفك عند السعال والعطس والرشح.

حافظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين.

تجنب الأماكن المزدحمة، وحافظ على تهوية الأماكن المغلقة.

مارس الرياضة لتقوية الجسم وجهازه المناعي.

تجنب ما يجهد الجسم، وخذ قسطًا كافيًا من الراحة، وتجنب السهر لمدة طويلة.