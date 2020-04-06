"تعمير الوادي الجديد" ينفذ 3 مشروعات خدمية في مركز الداخلة

قال اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إن فرع الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، ينفذ حاليا 3 مشروعات خدمية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف أيمن، أنه يجري تنفيذ المشروعات الخدمية في مركز الداخلة، بإشراف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان وتتضمن المشروعات تطوير مجزر آلي وإقامة مدرجات ملاعب نادي الداخلة الرياضي وطريق دائري.

وأوضح أيمن، أنه جار تطوير مجزر آلي في مدينة موط بتكلفة 9.5 مليون جنيه وتنتهي أعمال التطوير بعد 4 أشهر من الآن، وجار استكمال أعمال إنشاء مدرجات نادي الداخلة الرياضي بتكلفة 750 ألف جنيه ضمن المرحلة الثانية لإقامة هذه المدرجات.

وأشار أيمن، إلى أن الجهاز بصدد تنفيذ طريق دائري غربي بمركز الداخلة، بطول 54 كم، وجار الإعداد الهندسي لبدء التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، لرصف طريق يربط مدينة موط بقرية الموهوب بطول 54 كم، وينفذ المشروع على مرحلتين الأولى بطول 15 كم وبتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية بطول 39 كم.