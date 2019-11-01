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مميزات قانون العمل الجديد المقرر إقراره خلال دور الانعقاد الحالي

مميزات قانون العمل الجديد المقرر إقراره خلال دور الانعقاد الحالي

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

رفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية العوينة في الداخلة بالوادي الجديد

رفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية العوينة في الداخلة بالوادي الجديد

تدريب 15 سيدة على الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

تدريب 15 سيدة على الخياطة والتفصيل ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

مصرع فلاح وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث مرورية ببني سويف

مصرع فلاح وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث مرورية ببني سويف

لتضررها من الأمطار.. رفع كفاءة منطقة المعهد الأزهري بالقنطرة بكفر الشيخ

لتضررها من الأمطار.. رفع كفاءة منطقة المعهد الأزهري بالقنطرة بكفر الشيخ

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"هوريك إزاي".. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في "تجارة طنطا"

عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

عودة الكتاتيب: مسابقات ودية.. والجائزة «بلايستيشن»

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"عم سيد ومراته بيتحرقوا".. الجيران يروون مشاهد تفحم ترزي وزوجته بالدقهلية

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