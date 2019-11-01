قال اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه يجري حاليا استكمال مشروع رصف محور (تنيدة - منفلوط) والذي يربط مركز الداخلة بمحافظة أسيوط.

وأضاف أيمن، أن مشروع تنيدة منفلوط من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا حيث جرى الانتهاء من رصف 88 كيلو متر بالكامل من النقطة صفر عند مطار الداخلة طريق شرق العوينات، وحتى الكيلو 58 أسفل النقب، ومن الكيلو سبعين حتى الكيلو 100 بعد النقب، وجارى أعمال الحفر والردم بمنطقة النقب.

وأوضح أنه جاري أعمال الحفر والردم وتربة الأساس عند الكيلو مائة حتى الكيلو ثلاثمائة عند مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، كما أن التكلفة بلغت حتى الآن ثمانمائة مليون جنيه.