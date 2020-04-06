الجارحي: أدعو رجال الأعمال لتحمل المسؤولية

قال محمد الجارحي القيادي بحزب "مستقبل وطن"، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة شركات الجارحي للصلب، إنه لن يتخلى عن عماله وموظفيه خلال الفترة الحالية، والتي تشهد تراجعا كبيرا في الأعمال بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الجارحي، في بيان اليوم: "دورنا كرجال أعمال هو طمأنة العاملين لدينا بعد كل هذه السنوات من الإخلاص والتفاني في العمل، ولن يكون نصيبهم منا التخلي عنهم في هذه الظروف"، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة لبعض رجال الأعمال غير موفقة تماما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تكاتف وتعاضد كافة الأطرف وأولهم رجال الأعمال والقادرين والذين أدعوهم للحفاظ على العمال والموظفين وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والإنسانية.

وتابع الجارحي: "تصريحات الرئيس السيسي تؤكد كل الوقت على أن الأولوية للمواطن والشباب وعليه فلن تكون أولويتنا المادة".

وكشف الجارحي، عن أن مجموعته تضم ألفي عامل وموظف ولن يتأثر أي منهم خلال الفترة المقبلة، كما تم منح جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر، حفاظا عليهم من فيروس كورونا.

وأكد، أنه في إطار الدور المجتمعي للمجموعة، جرى توفير 126 ألف كرتونة مواد غذائية لمساعدة أهالينا المتضررين وغير القادرين خلال الظروف الحالية بالتعاون مع جمعية الأورمان.