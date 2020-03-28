"رئيس الغرف التجارية" يدعو رجال الأعمال لمنح إجازة مدفوعة للعمال لمواجهة كورونا

دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كافة رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد العربي أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من غدا السبت في جميع مصانع مجموعته، في محافظات القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين، مضيفا أن الـ14 يوما المقبلة هي الأخطر والأهم في محاربة الوباء، مشيدا بالإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة.