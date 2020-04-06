"الرئاسة": كورونا أزمة عالمية غير مسبوقة وموعد انفراجها غير واضح

أشاد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لدعم قطاعات عديدة في الاقتصاد المصري جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكر أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس اليوم، تمثل حزمة أو خطوة جديدة إضافية استكمالا للقرارات السابقة التي أعلنها في يوم المرأة العالمي.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الأن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن تلك الإجراءات تأتي دعما لمبادرات أجهزة الدولة ممثلة في البنك المركزي والأجهزة الاخرى، موضحا أن الأزمة الراهنة هي أزمة عالمية غير مسبوقة كما أن موعد انفراجها غير واضح المعالم.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن القرارات تأتي ضمن استراتيجية واضحة للدولة المصرية في التعامل مع الازمة تعتمد على استباق الواقع القائم على الارض ومساندة ومساعدة المتضررين سواء العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات .