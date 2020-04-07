عمرو سعد لـ"وزيرة الصحة": متزعليش من هزار المصريين.. هما بيحبوا الضحك

قال الفنان عمرو سعد، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جددت الثقة في أداء الدولة مع الأزمات، موجهًا حديثة لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، :" متزعليش من هزار الشعب، إحنا شعب بنحب الضحك، إحنا مقدرين مجهودك جدًا، والتاريخ هيكتبه ومش هينساه".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن الحالية قضت على الأنانية في العالم كون فيروس صغير يُهدد حياة العالم، "منعنا من الخروج من البيت، وهو درس كبير جدًا، كان زمان كل واحد مشغول في حياته وخلاص".

وتابع: "حظر التجول ده فرصة كبيرة مولودة من رحم الأزمة، إننا نقعد مع بعضنا، والحظر فرصة لإعادة الدفء للعلاقات الانسانية التي افتقدناها في زحمة الحياة، الحظر فرصة لإعادة تقييم النفس وترتيب الحسابات".