التنمية المحلية: أغلقنا 2552 قاعة فرح و4949 محل مخالف للحظر

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جاري الاستمرار في ضبط المخالفات الخاصة بالمحال التجارية وغيرها، التي لا تتماشى مع إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أنه جرى إغلاق 4949 محلا مخالف على مستوى الجمهورية، كما جرى تحرير 7454 مخالفة ضد المقاهي والكافيهات والمطاعم حيث صودرت الشيشة فيها.

وتابع: "وأغلقنا نحو 6700 مركز درس خصوصي، ولا بد من المشاركة الاجتماعية من أولياء الأمور للتأكيد على الحرص والخوف على أبنائهم".

وأتم: "كل ما نقوم به عبارة مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك إغلاق أسواق اليوم الواحد، وأغلقنا 1144 سوقًا، وهناك بعض المخالفات في قاعات الأفراح، وأغلقنا 2552 قاعة أفراح، خالفت قرار الحظر".