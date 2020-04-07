أستاذ جراحة: التباعد الاجتماعي سبب انخفاض عدد مصابي كورونا بكاليفورنيا

قال الدكتور هشام الصيفي، أستاذ الجراحة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، إن ولاية كاليفورنيا تعد مثالًا جيدًا للتحكم بفيروس كورونا، موضحا أن عدد السكان هناك 40 مليون نسمة وعدد الحالات المصابة 15 ألف حالة فقط، بينما ولاية نيويورك عدد سكانها 20 مليون نسمة وبها 130 ألف حالة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لم يتبين سبب هذا الاختلاف ولكن البعض يرجح بأن كاليفورنيا تعاملت مع الفيروس بشكل مسبق مثل التباعد الاجتماعي، موضحا أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة يصل إلى 360 ألف حالة والوفيات تخطت 10 آلاف ولكن المشكلة تكمن في ظهور بؤر للفيروس مثل نيويورك.

وتابع: "أنا مش خايف من الأعداد الكبيرة لأن أمريكا تجري مسح للفيروس على نطاق واسع، ولكن الخوف من الضغط على المستشفيات في وقت واحد، مفيش دولة في العالم هتعرف تعالج مواطنيها في نفس اليوم".