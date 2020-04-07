بنك الشفاء: نعمل على إصلاح 500 جهاز تنفس صناعي تالف بدل من شراء جديد

أعلن معز الشهدي الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء، عن مبادرة البنك لدعم أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن طريق إصلاح التالف منها بدلا من شراء أجهزة جديدة وهو ما يوفر مبالغ مالية ضخمة.

وقال الشهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنهم توصلوا لفكرة جديدة وهي إصلاح وتحديث أجهزة التنفس الصناعي التالفة، بعد أن وجدوا 500 جهاز تنفس صناعي تالف ويحتاج الجهاز الواحد لمبلغ يصل لـ60 ألف جنيه لإصلاحه، في مقابل أن أجهزة التنفس الصناعي تبدأ من 260 ألف جنيه وتصل لنصف مليون جنيه، وأن وصولها يستغرق 3 أشهر على الأقل بعد التعاقد على شرائها.

وأكد شهدي أنهم بدأو بالفعل وتعاقدوا مع الوكلاء من أجل البدء في تصليح وصيانة أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنه 100 جهاز تنفس سيدخل للخدمة خلال أسبوعين، وتوقع أن "تقلد بعض الدول المتقدمة الفكرة" وتعمل على إصلاح الأجهزة التالفة بدلا من التعاقد على شراء أجهزة جديدة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تساعد في توفير العملة الصعبة وسرعة إنقاذ الأرواح.