الطقس اليوم الثلاثاء 7-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الثلاثاء معتدل نهارا بارد ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس لطيف نهارا، بارد ليلا والرياح معتدلة، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فضلا عن رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد وحار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات مصر والمدن العربية، فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى العظمى 24 الصغرى 14

الوجه البحري العظمى 24 الصغرى 14

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 21 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 29 والصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 13

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 17

مكة الصغرى 25 العظمى 39

المنامة الصغرى 23 العظمى 29

أبو ظبي الصغرى 22 العظمى 33

الدوحة الصغرى 22 العظمى 33

بغداد الصغرى 18 العظمى 31

القدس الصغرى 11 العظمى 25