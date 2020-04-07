صور.. شباب الهلال الأحمر ينظمون عملية صرف المعاشات بشمال سيناء

قالت سعدية محمود، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إن 48 فردًا من جمعية الهلال الأحمر المصري تلقوا تدريبات على طرق التعقيم والوقاية والعزل والإقصاء، وذلك على يد متخصصين وأطباء بمديرية الصحة على مدار يومين.

وأوضحت أن المتدربين قاموا بتنظيم طوابير المعاشات بمكاتب البريد بشمال سيناء بمراكزها الست، لتجنب الزحام أو الاحتكاك بين المواطنين، حيث تم ترتيب دخول المواطنيين بعد تخصيص مقاعد لهم، والنداء على أسمائهم بحسب الترتيب وأحقية الدور.

وأكدت مديرية التضامن، مواصلة عملية التعقيم والتفتيش الدوري على دور الرعاية الصحية والجمعيات والهيئات الحكومية والخاصة، للوقاية من كورونا.