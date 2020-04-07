"مش أي حد يقلك غاز تصدق".. ضبط 3 قتلوا مسنة لسرقتها في حدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على المتهمين بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة لسرقة مصوغاتها الذهبية.

وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغا بوجود سيدة متوفاة داخل مسكنها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، جرى العثور على جثة سيدة مسنة مسجاة على ظهرها موثقة اليدين والقدمين، وبها سحجات بالوجه، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالي وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية.

وبسؤال جارة المجني عليها قررت بأنها حال تواجدها صحبة المتوفية بشقتها للاطمئنان، أخبرتها الأخيرة بحضور شخصين إليها، ادعيا بأنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعي، وكشفا على عداد الغاز وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب إجراء مكالمة هاتفية مع إدارة الشركة محل عملهما، فنصحتها بعدم التعامل مع أي شخص دون التحقق من هويته ثم انصرفت.

وأشارت جارة المجني عليها، إلى أنها في وقتٍ لاحق اتصلت بالقتيلة، وتبين غلق هاتفها المحمول، فتوجهت لشقتها، ووجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها على النحو المشار إليه.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وهم كل من فرد أمن خاص، عاطل، إحدى السيدات كانت تعمل لدى المجني عليها سابقاً.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهمة الثالثة بقصد السرقة، وجرى بإرشادهم ضبط جزء من المسروقات، مدعين إنفاقهم المبالغ المالية حصيلة بيع باقي المسروقات على متطلباتهم الشخصية.