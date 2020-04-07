"إمداد الجيش": 2000 جهاز تعقيم بيولوجي للأماكن المغلقة

قال اللواء وليد حسين أبوالمجد، رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، إن الهيئة طوعت وحدات طرد الدخان العملاقة للعمل كوحدات تطهير مسطحات ومبان بإمكانيات تطهير حتى 80 ألف متر مربع في اليوم، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير الأسطح والأرضيات بالمنشآت والأماكن المغلقة باستخدام 2000 جهاز تعقيم بيولوجي ومضخات تطهير محدودة بإمكانيات تعقيم حتى 2400 متر مربع في اليوم.

وأضاف "حسين " خلال كلمه له أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، أنه نتيجة لتضافر جهود جميع مؤسسات وأجهزة القوات المسلحة، فقد جرى التحفظ على احتياطي من مواد التطهير المستخدمة في أعمال تطهير المنشآت والطرق بإجمالي 10 آلاف طن محاليل أنواع، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 600 طن في اليوم".

واختتم: "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، جاري تجهيز 80 مركبة لدعم إمكانيات وقدرات منظومة التطهير خلال أسبوع".