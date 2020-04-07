السيسي للقطاع الخاص: لا مساس برواتب الموظفين.. وخلوا بالكم من كبار السن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه على القطاع الحكومى الاستمرار في تخفيض الأعداد: "عايزين تخلوها 50% أو أكثر.. ممكن، وخلوا كل الكبار ميحضروش العمل، انا بتكلم على القطاع الحكومي".

وأضاف "السيسي" خلال كلمه له أثناء تفقده لعناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، أنه يجب على القطاع الخاص أيضا الانتباه لذلك الأمر دون المساس بمرتبات الموظفين، موضحا أن الدولة لم تطالب أحدا بتخفيض قيمة المرتبات بنسب متفاوته: "القطاع الخاص مسؤول معانا وأحنا هنساعده، وكل الكلام اللي تم خلال الفترة اللي فاتت وحتى الآن ممكن نزود علشان نساعده ونخفف عنه ما أمكن في ظل الظروف اللي موجودين فيها".

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى منذ بداية ازمة فيروس كورونا مرتديا "كمامة" وذلك خلال تفقده عناصر ومعدات اطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا.

كما ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسئولى القوات المسلحة بـ"الكمامات" ، مطبقين الاجراءات الصحية بتباعد المسافات بيهم خلال تفقد الرئيس.