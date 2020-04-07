السيسي عن تخصيص 100 مليار جنيه: لو ادينا كل مواطن 1000 جنيه هيخلصوا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه بتقليل عدد العاملين من كبار السن، والسيدات في أماكن العمل الحكومية، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "الرئيس"، خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "نحاول الدفع بالشباب والرجال وصغار السن، قدر ما أمكن، ولم يتم المساس بدخول أي شخص".

وتابع: "إحنا 100 مليون لو اديت 1000 جنيه، يبقى راح الـ100 مليار، لكن طبعًا مش بتمشي، كده، وفي حاجات كتير بنعملها".

وأردف: "القوات المسلحة درع مصر وسندها بجد وده أمر موجود من آلاف السنين، هي في خدمة شعبها وأمنها واستقرارها".

ووجه الرئيس السيسي أيضًا، بتوزيع الكمامات بالمجان، للحماية من انتشار فيروس كورونا.