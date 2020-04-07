السيسي للمصريين: إحنا مستعدين لكل السيناريوهات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ وزارة الصحة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا، فضلا عن المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات وزارة الداخلية ومستشفيات القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده عناصر اصطفاف القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا، أنّه في ظل الأزمة التي نواجهها الآن، كل الموارد المتاحة جاهزة ومستعدة لتقديم الدعم والمساعدة والمشاركة المطلوبة في مواجهة أزمة مجابهة فيروس كورونا، مشددًا على أنّ ذلك يجب أن يكون في اطار الاقتصاد في القوة.

واعتبر الرئيس السيسي أنّ اصطفاف عناصر القوات المسلحة، يأتي في اطار طمأنة المصريين: "الكلام اللي موجود قدامي كتير مننا في الجيش يعرفه، بس احنا حبينا نقدمه لأنفسنا وللشعب المصري عشان يعرف ان الدولة المصرية قوية وقادرة ان شاء الله بعزيمة رجالها وبأمانتهم وبإخلاصهم وباستعدادهم لتقديم التضحيات دايما".

وتابع: "عشان كده بقول كل التقدير والشكر للقوات المصطفة، وكونهم مستعدين للمشاركة في حماية بلدهم زي ما قدمتم مع وزارة الداخلية شهداء ومصابين في مواجهة الإرهاب، ولو الأمر احتاج مننا نتحرك لا قدر لو الأزمة حصلت وده منتمناهوش لكن نبقى مستعدين له".

واستطرد الرئيس السيسي: "الاصطفاف ده معناه اني بقول للمصريين احنا مستعدين لكل السيناريوهات".