توقعات طقس 48 ساعة.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

بينما تنخفض الحرارة يوم الخميس ويكون الجو مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة على كلا من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية والشرقية ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين:

طقس الأربعاء 8 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

طقس الخميس 9 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.