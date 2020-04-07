نشأت الديهي للشعب المصري: "اللي عنده رئيس اسمه السيسي ميشلش هم"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كسر حاجز الخوف والصمت لدى المصريين، موضحًا أن السيسي أرسل رسائل عدة للداخل والخارج أثناء كلمته على هامش تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن السيسي، أول رئيس جمهورية في العالم يخرج وسط رجال الدولة، بفاعلية خارج الحجرات المغلقة ليرسل رسائل للشعب المصري والعالم أجمع، والأصدقاء والأعداء، ويتحدث بحديث له وجاهته في كل كلمة وعبارة، ويكسر حاجز الصمت والخوف، منذ بداية أزمة كورونا.

وأوضح الإعلامي، أن حديث الرئيس لبث روح الطمأنينة لدى المواطن في وقت ترتعد فيه كل قيادات العالم، مشددًا على أن ما شاهدناه اليوم فخر حقيقي، مضيفًا للمصريين: "اللي عنده رئيس اسمه السيسي ميشلش هم، يثق ثقة بلا حدود، يؤمن تمامًا أن هناك حالة يقظة تامة، ومن لديه جيش مثل الجيش المصري وعقيدته المتفردة ميشلش هم، ولابد أن يأمن ويطمأن بعد خوف".

وأكد أن هناك اصطفاف للقوات المسلحة لدعم المدنيين في مواجهة فيروس كورونا، وكنا اليوم مع فتح طاقة جديدة للأمل.