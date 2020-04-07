الديهي: السيسي يّحكم الشعب دون وسيط .. "أمانة وملقاه على عاتقه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل استدعاء رئاسي رابع للشعب اليوم لمواجهة جائحة كورونا، حيث قال إننا نجحنا في 30 يونيو، وفي الحرب على الإرهاب وتطبيق الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن كلمة السيسي اليوم تضمنت إرسال باقات حب وشكر وعرفان لأطباء مصر، وجميع العاملين بالمنظومة الصحية والطبية في مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي يشعر بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقة، ويتحدث حديث الأب لعائلته، وكل ما يدور بأدمغة المواطنين يدور برأس الرئيس السيسي، منوهًا بأن الرئيس السيسي، أكد أنه يخرج ويتحرك وسط الجماهير بشكل شبه سري لمتابعة الشارع على حقيقته، ولم يكتف بتقارير الجهات المعنية؛ لعلمه أنه مسؤول أمام الله.

وأردف للمصريين: "الرئيس معكم في الشارع في كل مكان، فالرئيس السيسي يحكم الشعب دون وسيط لأن هناك أمانة ملقاه على عاتقه"، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة والقوات المسلحة بتوفير الكمامات للمواطنين بنصف التكلفة أو مجانًا لحث المواطنين على ارتدائها لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأمور تحت السيطرة، والدولة تخطط وتتحكم في كل الزوايا ولا داعي للقلق ولكن لا بد من الحذر.